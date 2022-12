Per il ciclo “Incontri al confine” domani 2 dicembre si terrà alle 14,30, presso il liceo Elio Vittorini in via Domenico Fontana 172 a Napoli, la conferenza dello storico Amedeo Feniello sul tema: “Crisi e rigenerazioni: l'uomo ha imparato a vincere epidemie, catastrofi e cataclismi?”.

Sarà possibile partecipare all'incontro solo su prenotazione.