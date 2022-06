Napoli, l'infettivologo Marcello Piazza presenta il libro «Una vita, un grande amore»

Mercoledì 15 Giugno 2022 ore 11:00, nell’ Aula Magna della Scuola di Medicina della Federico II di Napoli, sarà presentato il libro «Una vita, un grande amore» del Prof. Marcello Piazza. All'infettivologo napoletano va dato il merito di aver individuato lo «schema» che portò nel 1991 alla legge che rese obbligatorio il vaccino contro l’epatite B. L’idea narrativa, semplice con un linguaggio molto comunicativo, esprime racconti, idee e

sensazioni dell’autore con uno storytelling che va da quando salvò la vita al calciatore Alemão fino al suo rapporto speciale con i tassisti napoletani.

Per quanto riguarda la sua vita accademica, il libro è pieno di ricordi per il suo maestro De Ritis e per i suoi illustri allievi come Ivan Gentile, il quale racconta: «Il professore Marcello Piazza è uno dei Maestri della Medicina e della infettivologia italiana, è il Padre della vaccinazione contro l’epatite B che ha salvato innumerevoli vite in tutto il Mondo. Ha formato generazioni di medici e per me è un grande onore averlo come Maestro e Mentore ed occupare la sua Cattedra di Malattie Infettive alla Federico II. Mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto, con il suo esempio, che bisogna inseguire i propri sogni con dedizione e sacrificio senza mai risparmiarsi». Ivan Gentile spiega che «la pandemia da Covid-19 è stata un banco di prova importante» e che tutto quello che ha imparato lo deve «agli insegnamenti del professore Piazza».

Alla presentazione sarà presente l’autore, tra i relatori Guido Trombetti, Francesco Salvatore e Guglielmo Borgia. Le letture, invece, saranno affidate a Ivan Gentile e dell’attore Patrizio Rispo. Modera Maria Triassi, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Napoli Federico II.