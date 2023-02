Napoli, ironia tra medicina e antiscientismo: il libro «Non cielo dicono! – Manuale complottista di Medicina molto alternativa»

«Antitanica: con questo termine si indica il vaccino contro i Titani»; «Avere il ‘cerone nell’orecchio’: ostruzione del canale uditivo che si riscontra tipicamente negli attori teatrali che recitano soprattutto con le orecchie»; «Colonscopia in seduzione: esame endoscopico durante il quale viene inserita nel canale rettale una lunga sonda.

Viene effettuato da uno specialista che ti seduce fino a farti pensare che questa tecnica non comporti dolore»; «Tacchipirina: farmaco ad azione analgesica largamente utilizzato per contrastare il dolore dei piedi causato dallo stare molto tempo sui tacchi».

Sono alcune delle «chicche» del libro «Non cielo dicono! – Manuale complottista di Medicina molto alternativa» (Sperling & Kupfer) scritto da Stefano Pisani, uno degli autori di Lercio.it, che sarà presentato alle 18:00 di mercoledì 15 febbraio al The Spark Creative Hub – Mondadori Bookstore di Via degli Acquari. L’incontro, promosso dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, vedrà la partecipazione degli attori Patrizio Rispo e Marina Giulia Cavalli e di Riccardo Villari, medico e presidente della Fondazione Idis-Città della scienza. Modera Alessandro di Nocera, collaboratore di «Repubblica – Napoli».

Il pretesto comico del libro è chiaro: lo sfondo dell’antiscientismo e del complottismo, in particolare nei confronti della medicina ortodossa che abbiamo imparato a conoscere soprattutto in questi ultimi due anni (in special modo sui social, a cui ci si riferisce in modo evidente sin dal titolo), utilizzato per un’operazione parodistica esilarante condotta con un linguaggio umoristico ma estremamente rigoroso, tanto da sembrare vero.

La maggior parte delle improbabili «voci» descritte in questo manuale nasce da strafalcioni tratti da esperienze reali: gli svarioni provengono infatti direttamente da gruppi social in cui operatori sanitari segnalano e raccolgono le storpiature più divertenti che hanno ascoltato durante il loro lavoro. Il libro è, dunque, anche uno specchio del rapporto che gli italiani hanno con la propria salute, con la medicina – che è entrata prepotentemente nella vita di tutti – e le parole (sbagliate) che usano per parlarne.