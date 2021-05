Napoli, Klimt virtuale alla Casina Pompeiana: boom di visitatori

Positiva affluenza alla Casina Pompeiana in Villa Comunale per la mostra virtuale dedicata all'artista austriaco Gustav Klimt. Nei primi giorni di apertura è stato subito evidenziato l'interesse dei giovani con la loro costante partecipazione. Si conferma il successo , quindi, dell'esposizione virtuale che porta per la prima volta a Napoli un percorso audio visivo multimediale dedicato all'autore del famoso "Bacio" e della celebre "Giuditta".



Intitolata “KLIMT Arte Virtuale e Immagini” la mostra è stata organizzata da Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli. L'allestimento visitabile fino al prossimo 31 luglio, si avvarrà di 16 postazioni con visori 3D distribuiti nella sala “auditorium” della Casina Pompeiana con sgabelli girevoli fissati su pedana e con distanza verticale - orizzontale di 1.5 m l’uno dall’altro. Questi VR Oculus che scenderanno da un’americana di tralicci di alluminio 30x30, opportunamente brandizzati, consentiranno al visitatore di “entrare” nei capolavori del pittore austriaco e camminare all’interno delle sue particolari opere.

L'esperienza virtuale avverrà nel pieno rispetto della normativa Covid-19; è prevista infatti una mascherina facciale monouso da fornire ad ogni singolo visitatore e la sanificazione dei visori. Ad arricchire l’esperienza virtuale durante il percorso sarà anche l'opportunità di ammirare un’esposizione di fedeli riproduzioni delle più importanti opere dell’artista della secessione viennese e dei vestiti indossati da Adele Bloch-­‐ Bauer e Giuditta (questi ultimi saranno disponibili da fine maggio).

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 orario continuo.

Il prezzo d’ingresso è di euro 7. Non sono previsti sconti e riduzioni. Info: 0812482200. Biglietti: https://www.ticketone.it/artist/klimt-­‐ virtuale/