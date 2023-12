Napoli, il Planetario di Città della Scienza apre per l’ultima volta nel 2023

Per l’ultima volta nel 2023, il Planetario di Città della Scienza accoglierà il pubblico per l’Appuntamento in Via Lattea. L’apertura serale del Planetario del prossimo giovedì 14 dicembre, «Renanera» sarà dedicata al tema del ciclo evolutivo delle stelle. Quasi come fossero viventi, anche le stelle nascono e muoiono.

Durante la loro evoluzione, le stelle cambiano e seguono cicli vitali diversi, terminando la loro esistenza in maniera pacifica come le nane bianche o in maniera esplosiva come le supernove. Un viaggio affascinante nell’osservazione di spettacolari nebulose, affrontando il tema dei Buchi Neri con le ultime immagini da brivido provenienti dal telescopio spaziale James Webb e dell’Event Horizon Telescope.Per l’occasione, infatti, sarà ospitato anche uno speciale intervento del Eht Deputy Project Scientist: Mariafelicia De Laurentis.

Tre i momenti che caratterizzeranno la serata nel museo, organizzata in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia Napoli e Caffè Borbone: Aperitivo con dj set al Museo; Esperienza immersiva in Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica dell’artista Marcello Coleman e infine osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani.