​Napoli, la Cappella Sansevero svela i suoi segreti agli ospiti dell’Universiade

Mercoledì 10 Luglio 2019, 15:30

Martedì 9 luglio, oltre 80 partecipanti tra delegati e membri dell’Universiade Napoli 2019 hanno potuto ammirare il gioiello del barocco napoletano, che lo scorso anno si è affermato come sito culturale più visitato della città.Dopo il saluto di Nino Masucci, Amministratore del complesso monumentale, la serata ha proposto (dalle ore 19.30) la speciale visita teatralizzata, Il Testamento di Pietra, a cura dell’Associazione culturale NarteA, per guidare i visitatori alla conoscenza del Museo Cappella Sansevero attraverso un racconto a più voci: una performance itinerante per immergersi nel ‘700 e incontrare le personalità del principe Raimondo di Sangro, dello scultore napoletano Giuseppe Sanmartino e del medico palermitano Giuseppe Salerno.La visita e la messa in scena sono state svolte in lingua inglese per accogliere i membri della FISU (International University Sports Federation) di diverse nazionalità, dall’Europa all’Africa all’Oceania, presenti a Napoli in questi giorni, e i rappresentanti dell’ARU (Agenzia Regionale Universiadi 2019).La serata in omaggio all’Universiade è proseguita con una speciale cena buffet presso l’Atelier del Maestro Lello Esposito, all’interno delle Scuderie di Palazzo Sansevero in Piazza San Domenico Maggiore. Per l’occasione gli ospiti hanno ricevuto in omaggio il prezioso “Pulcicorno” del maestro Lello Espositoappositamente riprodotto per l’Universiade.L’evento è stato fortemente voluto dalla Regione Campania e dalla direzione del Museo Cappella Sansevero per offrire un omaggio e un messaggio di augurio ai delegati internazionali, agli ospiti e agli atleti dell'evento multisportivo internazionale che coinvolge l'intera regione.La collaborazione del Museo Cappella Sansevero prevede inoltre fino al 15 luglio per tutti gli atleti dell'Universiade Napoli 2019, una tariffa d'ingresso ridotta al costo di 3 euro per poter ammirare le bellezze del museo che custodisce il celebre Cristo velato, una delle opere più suggestive del mondo, scelto anche negli spot promozionali dell'Universiade come monumento simbolo della città di Napoli.