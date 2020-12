Napoli, la facciata del Mann si illumina per le festività natalizie

Tre grandi fasci luminosi, proiettati dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli verso la città: una luce simbolica che, dal MANN chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus, brillerà sulla strada.



La cultura non si ferma: sui tre portoni, corrispondenti all'ingresso principale dell'edificio storico, al cosiddetto centro studi ed al lato degli uffici, sono installati fari che diffonderanno luce naturale e, dai prossimi giorni, anche colorata come la bandiera italiana.



Il Direttore Paolo Giulierini esprime, così, un messaggio di speranza: ''La vita delle città d'arte e dei loro quartieri, in questo Natale diverso da tutti gli altri, è un tema che, come istituto di cultura attivo sul territorio, non potevamo ignorare. In occasione dell'8 dicembre, accenderemo le luci sulla nostra facciata: la luce è da sempre identificata con la vita che ritorna. E' la prima volta che lo facciamo e la chiusura del Museo è un motivo in più per dare questo segnale ai cittadini e agli operatori commerciali. E stiamo preparando altre sorprese a dicembre, per contribuire a tenere viva questa parte di centro storico così legata alla nostra identità. Perché il 'museo' siamo tutti noi e solo insieme possiamo risollevarci".



Dal dialogo con i cittadini al dialogo con il pubblico online: come cadeau natalizio, ogni martedì da domani sino al 29 dcembre, sarà proposto il gioco MANN in quiz Christmas; per ciascun appuntamento, in palio un abbonamento OpenMANN in versione family, da destinare a chi risponderà, in modo corretto e veloce, alle domande postate su Facebook.







