Napoli, leadership femminile e consapevolezza: il programma formativo

Leadership femminile, percorsi di empowerment, formazione e consapevolezza: domani, mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 10.30 alle 13.00, si terrà a Napoli, presso la Sala Vasari del Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, la presentazione di «Fare la differenza nella leadership femminile, percorsi di empowerment, formazione e consapevolezza», a cura della Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania e il Coordinamento Cisl Donne. Il programma formativo nasce con l'obiettivo di favorire la crescita personale delle donne, lo sviluppo di nuove consapevolezze e le conoscenze necessarie per vivere al meglio il proprio impegno nelle istituzioni, nel mondo della rappresentanza e della vita civile. Lo stesso Pnrr inserisce tra le priorità il sostegno all’imprenditoria femminile e all’adozione di iniziative che favoriscano, anche negli ambienti di lavoro, una progressiva equità di genere.

Interverranno all’evento: Lucia Fortini, Assessore Politiche Sociali Regione Campania; Anna Manca, Vicepresidente Confcooperative Nazionale; Maria Giovanna De Vivo, Presidente Cug Inps; Alessandra Belluccio, Presidente Aidp (associazione italiana direzione personale) Campania; Maria Rosaria Duraccio, Presidente Movimento per la vita indipendente delle persone con disabilità Campania e neoconsigliera FISH Nazionale; Stefania Brancaccio, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio Napoli; Elena Palma Silvestri, Vicepresidente Consorzio Gino Mattarelli (network di cooperative sociali italiane per l'assistenza e l'aiuto allo sviluppo); Angela Laurenza, Fondatrice Prime Minister, (scuola di politica per giovani donne); Ilaria Perrelli, Presidente Consulta Regionale per la condizione delle donne; Ambra Giglio, Cultural Manager Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi; Giulio Maggiore, Presidente Osservatorio sull’Economia Civile della Regione Campania.