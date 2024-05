A Poetè il confronto su "Il sole non bagna Napoli" di Antonella Cilento

Sabato 11 Maggio, alle ore 18,30, presso la storica sede dell’associazione Antinoo Arcigay Napoli, in vico San Geronimo 17, la rassegna letteraria Poetè, ideata e diretta da Claudio Finelli, ospita "Il sole non bagna Napoli" di Antonella Cilento, romanzo edito da Bottega Errante Edizioni.

«Questa è la città dove ai bambini poveri per due secoli si insegna a suonare perché allietino la morte dei vecchi ricchi o dove i bambini si castrano perché cantino, soavi come angeli, nelle cappelle e nei teatri o dove le bambine e i bambini si vendono, in cambio del pane, ai soldati americani, dove i bambini sparano o sono sparati - racconta Cilento - Questa è la città dove i ragazzi si ammazzano fra loro, dove un giovanissimo ladro di Rolex spara tre colpi in petto a un giovane musicista e va a giocare a carte. Ossa e angeli, morte e vita, eros e thanatos, come se piovesse».