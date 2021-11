«La storia si ripete»: il racconto del riscatto nel libro di Vittorio Mazzone

Lunedì 29 novembre, alle ore 17, presso la sede della fondazione Polis (Napoli, via Raffaele De Cesare 28), si presenta il libro "La storia si ripete" di Vittorio Mazzone. Il volume, la cui prefazione è stata scritta da Geppino Fiorenza, presidente onorario della fondazione Giancarlo Siani Onlus, racconta la storia di un ragazzo difficile, che marina la scuola ed è attratto da attività illegali.

Ma gli incontri che farà all'interno di una comunità gli consentiranno di costruire un nuovo percorso di vita, all'insegna del riscatto. Con l'autore intervengono il vicepresidente della commissione parlamentare infanzia Paolo Siani, l'assessore regionale alla sicurezza e alla legalità Mario Morcone, la vicesindaca di Napoli Mia Filippone, il presidente della fondazione Polis don Tonino Palmese, la responsabile del dipartimento di giustizia minorile Gemma Tuccillo, la procuratrice presso il tribunale dei minori di Napoli Maria De Luzenberger, la presidente del tribunale per i minorenni di Napoli Patrizia Esposito, il referente regionale di Libera Mariano Di Palma.

L'iniziativa, in considerazione delle norme di prevenzione del contagio e al fine della più ampia fruibilità, viene trasmessa in diretta web sulle pagine social della fondazione Polis e di Radio Siani. L'accesso in fondazione è consentito solo se muniti di dispositivi di protezione individuale e green pass.