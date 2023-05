“Maggio dei monumenti”, weekend letterario a Port'Alba e aperture straordinarie in tutta la città

Un festival della lettura nella storica via dei librai: si intitola “Ricomincio da Port’Alba” uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend del “Maggio dei Monumenti 2023”, promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. In programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio a via Port’Alba, la rassegna proporrà presentazioni di libri, talk, reading, un originale speed-date letterario e, non ultimo, un omaggio a Mauro Giancaspro, indimenticato direttore della biblioteca nazionale di Napoli.

«Un'iniziativa coerente con la storica vocazione di Port'Alba e con i progetti dell'amministrazione Manfredi: valorizzare l'identità dei luoghi ed utilizzare la cultura come volano di sviluppo - ha dichiarato Sergio Locoratolo, coordinatore Politiche culturali del Comune di Napoli – Port'Alba è legata indissolubilmente al libro e alla lettura e in questa direzione va pensato anche il suo futuro. Il libro e la lettura rappresentano settori strategici, su cui il Comune sta investendo risorse e progettualità, sia per una generale crescita culturale della cittadinanza, che come fattore di sviluppo economico ed occupazionale».

“Ricomincio da Port’Alba” prenderà il via alle 11 di venerdì 26 maggio con l’inaugurazione dello Speaker’s Corner, un'area che, per l’intera durata della manifestazione, ospiterà interventi di esperti del settore letterario. Nella giornata inaugurale prevista anche la presenza di Massimiliano Virgilio, che, alle 18, presenterà il suo ultimo libro “Il tempo delle stelle”. La mattinata di sabato 27 maggio sarà scandita dal ricordo di Mauro Giancaspro, con un incontro a cui parteciperanno la moglie Vittoria, Claudio Ciccarone, Aldo Putignano, Francesco D’Amato e Alessandro Polidoro. Nel pomeriggio, invece, un flashmob di scambio libri e l’incontro con Stefania Spanò, che racconterà di “Nannina”, la sua ultima fatica letteraria. Nel segno della scrittura al femminile la chiusura della rassegna, che domenica 28, alle 18, vedrà Rosi Selo parlare del suo recentissimo “Vincenzina ora lo sa” insieme a Lorenzo Marone. A precedere la presentazione l’evento “Speed-date letterario”, divertente gioco in cui i partecipanti potranno conoscersi e riconoscersi attraverso le pagine di libri.

Tra i numerosi eventi in calendario nel terzo fine settimana del “Maggio dei Monumenti 2023”, da segnalare le aperture straordinarie della Grotta di Seiano (venerdì 26 maggio, con visite guidate alle 10, 11 e 12, salvo avverse condizioni meteo) e del Parco Sommerso di Gaiola (sabato 27 maggio, con visite guidate via terra alle 11 e 15, salvo avverse condizioni meteo). Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, anche Palazzo Corigliano, storica sede dell’università di Napoli “L’Orientale”, aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico, ospitando visite guidate, reading, performance musicali e laboratori creativi che esploreranno il rapporto della nostra città con l’Asia, l’Africa e il Mediterraneo, alternando letture in lingua originale (arabo, persiano, turco, cinese, giapponese, coreano, hindi, ebraico, somalo e swahili) ad interpretazioni dei medesimi testi in traduzione italiana. La spettacolare terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo ospiterà la rassegna musicale “The Birds in Naples”, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, con concerti del trio di fiati e percussioni Bagarija Orkestar, di Arcangelo Michele Caso accompagnato da un quartetto d'archi e di Giuseppe Colucci con i Divieto di Swing.

Di notevole suggestione poi gli spettacoli “Icaro”, opera teatrale di Azul Teatro che da venerdì 26 a domenica 28 maggio animerà la terrazza dell’Archivio di Stato, già set della fiction “I bastardi di Pizzofalcone”, e “Axis Mundi”, perfomance artistica partecipativa in programma sabato 27 alle 21 sul sagrato della basilica di San Paolo Maggiore e domenica 28, alla stessa ora, lungo la scala monumentale di Montesanto. Le arti performative saranno, inoltre, protagoniste del progetto “Napoli Urban Dance”, con i ballerini della Urban Farm che si esibiranno venerdì 26 e sabato 27 maggio alle 19 in due long performance di break dance in luoghi simbolo del contemporaneo in città: il piazzale della Metro Linea 1 di Materdei e il Parco La Seconda nei pressi della stazione metro di Salvator Rosa. Prosegue, inoltre, nel corso della settimana e durante il weekend la retrospettiva dedicata ad Antonio Capuano, con un programma di appuntamenti che include l’apertura della mostra fotografica “Vedere e ascoltare” di Gianni Fiorito, in programma giovedì 25 maggio alle 17 all’Accademia di Belle Arti, dedicata al film “L’amore buio”, in proiezione presso Galleria Toledo la sera stessa alle 21 con l’annunciata presenza di Fabrizio Gifuni, Pasquale Catalano e dello stesso Capuano.