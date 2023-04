Napoli, al Mann Enzo Troiano e le tavole inedite sul tema fantascientifico

Enzo Troiano presenta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli una personale mostra, in programma dal 17 aprile al 29 maggio, è allestita nell'area espositiva del cosiddetto braccio nuovo e comprende circa 70 tavole a fumetti, di cui circa 15 inedite.

L’autore, fumettista di fama internazionale, ha pubblicato in Italia e all’estero: dalla Spagna, alla Gran Bretagna, agli USA e nei paesi del Commonwealth, attraverso l’agenzia inglese Beehive Illustration. La sci-fiction nell’immaginario collettivo italiano è associata principalmente ad autori americani o del Sol Levante, quando in realtà il tema è esplorato anche da noi e Troiano è uno fra i più autorevoli e rappresentativi autori di questo filone. Non si limita infatti a illustrare o disegnare i fumetti, ma scrive in prima persona le sue storie, configurandosi pertanto come un autore completo.

Diverse, le tavole inedite, realizzate per l’esposizione e ispirate al mondo antico in chiave sci-fiction, realizzate in tecnica mista: pastelli, pennarelli, acrilico e aerografo. In allestimento sono presentati anche layout e disegni preparatori del fumetto Partenope terminale, con testi di Ciro Sapone. I riferimenti di chiara matrice partenopea che popolano le sue storie e i suoi disegni rendono più originali, ma pur sempre internazionali, le tematiche e i caratteri presenti nei suoi fumetti. Il catalogo della mostra è edito da Stamperia del Valentino.