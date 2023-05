Napoli: Mann, presentata la nuova applicazione con contenuti esclusivi

Oltre 90 contenuti tra video e audio, in italiano e in inglese: gratuita e inclusiva la nuova app del Mann “ArtWare Caronte”, scaricabile con tutti i tipi di smartphone inquadrando un qr code,segnalato all’interno del museo, o attraverso app-store. Tra le novità anche la possibilità di interagire, commentando in tempo reale l’esperienza di visita.

«Dopo una prima fase sperimentale, presentiamo un nuovo servizio a disposizione del pubblico in un museo che da anni offre copertura free wi-fi in ogni sua area e - sottolinea il direttore Paolo Giulierini - per primo ha prodotto due videogames di successo come Father and Son, per comunicare il suo patrimonio alle giovani generazioni. Grazie ad una innovativa tecnologia il museo potrà raccogliere informazioni importanti per conoscere sempre più il pubblico. E il 19 giugno dedicheremo una giornata a tutti i progetti digitali del Mann».

ArtWare Caronte rende disponibili, solo all'interno del museo, produzioni audiovisive anche inedite nel segno dell’inclusività, compresi, ad esempio, contenuti realizzati nella lingua italiana e internazionale dei segni. L'app consente inoltre ai visitatori di orientarsi attraverso la funzionalità delle mappe e dei “point of interest”.