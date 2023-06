La scultura Marco Cavallo arriva a Napoli per due giornate di riflessione sulla salute mentale

Marco Cavallo è una grande scultura di legno e cartapesta realizzata nel 1973 all'interno del manicomio di Trieste, allora diretto da Franco Basaglia, ispiratore della legge sulla chiusura dei manicomi. Esibito in tutto il mondo per sensibilizzare politica e opinione pubblica, è diventato il simbolo dell'umanità nascosta, della lotta sociale, medica, politica, delle istanze di libertà e del riconoscimento della dignità delle persone. Nei giorni 13 e 14 giugno sarà a Napoli per due giorni di appuntamenti immaginati subito dopo la scomparsa di Franco Rotelli, protagonista e artigiano di una delle pagine più belle e dignitose della storia italiana: la Legge Basaglia e il processo che ne è seguito. La chiusura dei manicomi, la nascita delle imprese sociali, i processi di libertà, emancipazione, rispetto e felicità di migliaia di persone a cui era negato l’accesso alla dignità e all’aver spazio nel mondo.

Un processo che in questi anni è stato messo a dura prova dai tagli alla sanità pubblica, dalla de-strutturazione dei servizi territoriali, dalla sanitarizzazione forzata anche dei bisogni sociali, dalla sistematica precarizzazione del lavoro di operatrici e operatori, pubblici e privati.

Due giornate concepite non per fermarsi al ricordo, o al solo ambito della sofferenza mentale, ma che intendono allargare lo sguardo a tutte le esperienze e luoghi del lavoro educativo, sociale e socio-sanitario che ancora oggi, spesso in un contesto di grande fatica e isolamento, interpretano tali attività come processi di liberazione e emancipazione delle persone più fragili e delle comunità. Non per loro ma con loro. Non per fare del bene ma per tentare di promuovere e tutelare diritti.

Saranno protagoniste le esperienze che ostinatamente provano a fare un lavoro sociale che non si accontenta, che non contiene, ma tenta di cambiare, che sa essere visionario e non pigro, che considera le persone non oggetti ma soggetti con cui lavorare, soggetti politici. Due giornate pensate come incontro collettivo con Marco Cavallo, simbolo di incredibile liberazione, che provano a mescolare linguaggi e attori diversi rimettendo al centro un’idea di welfare pubblico e universale.

Franco Rotelli, con altre e altri, ha contribuito a rendere conciliabile l’inconciliabile. Ci ha aiutato a considerare possibile quello che viene proposto come impossibile. Dobbiamo tornare a abitare entrambe le dimensioni e su di esse orientare il nostro fare, per evitare il rischio di finire, più o meno consapevolmente, a colludere con politiche di contenimento e non di cambiamento, di svilimento del nostro lavoro e di privatizzazione del welfare a partire dalla sanità e della scuola.

Il programma completo delle attività delle due giornate:

Il 13 giugno alle 15,30 è in programma una passeggiata a suon di percussioni del laboratorio musicale capitanato da Maurizio Capone che parte dalla scuola Bovio-Colletta di via Carbonara per arrivare a Porta Capuana dove Marco Cavallo incontra la stampa, le persone del quartiere e gli stand delle attività che legano la cura a percorsi di inserimento lavorativo, produzione di economie, forme di rigenerazione urbana e culturale.

Alle 18.30 Marco Cavallo incontra l’Ex Opg Je So' Pazzo - Casa del Popol. Prevista anche una visita della struttura con Francesca Petito che racconta gli spazi, le trasformazioni e le attività.A seguire l'incontro “Fare spazio nel mondo a chi non lo ha” con Tania Castellaccio, responsabile Area Accoglienza donne Dedalus, Dario Stefano dell’Aquila, scrittore, Novella Formisani, psichiatra sportello medico popolare Ex-Opg, Assunta Maglione, psichiatra, Bruno Romano del Progetto Ubuntu, Luca Trapanese, Assessore al Welfare Comune di Napoli. Alle 20 ci sarà l'aperitivo conviviale, seguito alle 21 dalla proiezione del docufilm “Varchi Attivi” regia di Pasquale D’Imperio con la voce narrante di Michele Placido.

La seconda giornata, mercoledì 14 giugno, sarà inaugurata dalla presentazione del libro “Educare Controvento: storie di maestre e maestri ribelli”, in programma alle 17. Con l’autore Franco Lorenzoni, discutono: Ettore Acerra, direttore Ufficio Scolastico Regionale, Nicola Cotugno, scrittore e formatore, Aldo De Chiara, presidente Fondazione Castel Capuano, Maria Grazia Giannichedda, presidente Fondazione Basaglia, Alfredo Guardiano magistrato Ass. Astrea, Antonia Marino, dirigente IC Bovio - Colletta, Giulia Milanese,associazione “A Voce Alta”, Annamaria Palmieri, segreteria CIDI Napoli, Nicola Ricci, segretario Cgil Regionale, Maura Striano, assessora alla Scuola e Istruzione del Comune di Napoli.