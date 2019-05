Napoli, marketing e fundraising per il patrimonio culturale con Gabriele Granato e Raffaele Picilli

Domenica 5 Maggio 2019, 17:52

Il 7 maggio, alle ore 10.30, presso il Museo Civico Gaetano Filangieri di via Duomo a Napoli, sarà presentato il volume “L’inestimabile valore: marketing e fundraising per il patrimonio culturale” scritto da Gabriele Granato e Raffaele Picilli. All’incontro saranno presenti gli autori insieme a Mauro Giancaspro che ne ha curato la prefazione e Paolo Jorio, direttore del Museo Filangieri e del Museo del tesoro di San Gennaro.Gli enti pubblici e privati e le organizzazioni nonprofit che gestiscono il patrimonio culturale italiano, attualmente, hanno la necessità di trovare nuovi modelli di sostenibilità. L’Inestimabile valore si pone l'obiettivo di offrire alle imprese culturali gli strumenti adatti per valorizzare i beni a loro disposizione e innescare cicli economici virtuosi. Il libro consente ai manager della cultura di apprendere le tecniche fondamentali per fare fundraising e marketing e relazionarsi, in maniera differente, sia con gli stakeholder sia con il territorio di riferimento.«Nello scenario attuale - afferma Gabriele Granato - la cultura viene sempre più identificata come fattore di innovazione, crescita e sviluppo, per imprese e territori. Tuttavia affinché tale enorme potenziale non venga disperso, ma anzi, contribuisca proficuamente allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale, è necessario che venga valorizzato attraverso adeguate attività di marketing».«Mai come in questo momento - dichiara Raffaele Picilli, fundraiser e amministratore dell’agenzia Raise the Wind - il fundraising unito al marketing e alla comunicazione, può diventare una risorsa di enorme valore per rilanciare il nostro patrimonio culturale. Il libro è stato pensato per offrire ai lettori spunti per agire immediatamente e in maniera efficace, evitando l’errore delle occasionali raccolte di fondi e puntando invece al corretto uso delle tecniche di fundraising».L’evento sarà l’occasione per scoprire le nuove possibilità offerte dal marketing e dal fundraising per la cultura, confrontandosi con chi quotidianamente lavora sul campo in Campania. Saranno proiettati in anteprima gli spot promozionali del Museo Filangieri e del Tesoro di San Gennaro, che vedremo a breve in tutte le stazioni della Metropolitana di Napoli.Sede della presentazione sarà il Museo Filangieri di Napoli che, con la nuova direzione di Paolo Jorio, intende puntare non solo alla rinascita e all’integrazione del museo all’interno dell’offerta culturale napoletana, ma al riconoscimento della struttura come polo attrattivo di iniziative artistiche, turistiche e culturali e alla conseguente internazionalizzazione della stessa a livello europeo e mondiale.Per raggiungere questi obiettivi, il Filangieri si è dotato del primo Ufficio Fundraising di un museo privato napoletano, con uno staff dedicato a costruire relazioni con privati e aziende che vogliono impegnarsi nel proteggere e valorizzare un sito di incredibile bellezza.