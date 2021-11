Napoli, Marotta e Cafiero lancia per Natale la “Made in Scampia box”

Torna la “Made in Scampia box” il cofanetto natalizio della Marotta e Cafiero. Anche quest’anno gli “Spacciatori di libri” danno la possibilità con l’acquisto di questa box di sostenere le attività della scugnizzeria. Dosi di letteratura stupefacente per sostenere un'impresa culturale e giovanile nell'area nord di Napoli, tra Melito e Scampia. Al costo di 10,00 euro sarà possibile avere una confezione personalizzata contenente un libro a sorpresa della Marotta e Cafiero, un segnalibro piantabile, una matita in giornale riciclato, una tisana, e un Qr Code per accedere alla web serie “Editoria Terrona” e il documentario “Spacciatori di libri”.

«La Scugnizzeria è prima di tutto un laboratorio di idee. La libreria, il teatro, la casa editrice i corsi di scrittura e di fotografia sono solo alcuni degli strumenti con il quale propaghiamo il nostro personale messaggio di speranza. I nostri giovani hanno bisogno di capire soprattutto che tutto è possibile se si hanno le armi giuste, come quella dei libri e della cultura che sono tra le più potenti mai esistite» dichiara Rosario Esposito La Rossa . “Made in Scampia Box” rappresenta un salto tra gli spacciatori di libri, dove si sogna il sogno impossibile: partire dalla periferia e arrivare a pubblicare Stephen King, Daniel Pennac, William Golding e tra pochi giorni Jacopo Fo. Libri all'insegna della sostenibilità ambientale fatti con carte riciclate, inchiostri non inquinanti, colle senza plastificanti, libri stampati a chilometro zero, made in Campania Felix.