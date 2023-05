“Guido Sacerdoti. Una vita a colori”, la mostra-ricordo al Maschio Angioino di Napoli

“Guido Sacerdoti. Una vita a colori”, questo il titolo del ricordo collettivo di Guido Sacerdoti, della mostra e degli eventi in programma al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. Guido Sacerdoti (1944-2013) fu medico, pittore, maratoneta, scacchista, politico, saggista, nipote di Carlo Levi e presidente della Fondazione Carlo Levi, uomo di cultura e di profonda sensibilità.

Nei dieci anni dalla scomparsa viene allestita una mostra di suoi dipinti prodotti tra il 1959 e il 2010. Due incontri illustrano il suo percorso, tra la ricca produzione artistica, l'impegno come immunologo, l'attività in politica, e la sua originalità espressa in diversi altri campi. Il 27 maggio dalle 10, nell'incontro "Ritratto di uomo poliedrico" intervengono il figlio medico Carlo Sacerdoti, l'architetto Stefano Levi Della Torre, il fotografo Alberto Jona Falco, il medico Luigi Mansi e il fotografo Sergio Riccio.

Il 1° giugno dalle 15 nell'incontro "Buon compleanno, Guido!" intervengono il docente Gianfranco Jodice, l'architetto Franco Lista, lo psicoterapeuta Guelfo Margherita e il medico Guglielmo Scala.

In questa occasione sarà proiettato il film "Be Out" di Nino Ruju e Guido Sacerdoti, un connubio inatteso tra divagazioni letterarie e opere pittoriche.

La mostra sarà aperta dal 27 maggio al 17 giugno, dalle 10 alle 18, escluso la domenica e esclusi il 2 e il 3 giugno.