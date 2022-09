Premio Ambasciatore del Sorriso 2022, boom di presenze per l'evento in memoria del maestro Sergio Bruni

Successo per il Premio Ambasciatore del Sorriso 2022 con un boom di presenze.

Una serata ricca di emozioni per la nona del prestigioso Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso, svoltasi lunedì 19 settembre nel cortile del Maschio Angioino a Napoli. Questo riconoscimento è dedicato alle personalità che hanno dato lustro alla città partenopea, quest'anno in memoria del maestro Sergio Bruni, cantautore e simbolo del Novecento napoletano.

La manifestazione è promossa da Angelo Iannelli, icona della maschera di Pulcinella nel mondo, e organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli. Durante la cerimonia sono stati premiati importanti personaggi del panorama culturale e artistico italiano che hanno donato la propria arte ai meno fortunati regalando un sorriso a tutti. Infatti, i protagonisti assoluti della serata sono stati i ragazzi speciali Martina Barba, Francesca Giovelli e Bitca Daria Alexandra che hanno ballato sulle note del maestro Sergio Bruni, con grande partecipazione del pubblico. Tra i presenti Vincenzo Mosca presidente associazione disabili Gragnano.

La serata-evento è stata presentata da Erennio De Vita, Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella, supportate da Mara Mollo e Lucia Schettino, che hanno illuminato la manifestazione con lo storico slogan «per donare un sorriso basta poco avere un cuore grande».

La serata è stata aperta con le Majorette Sailors, a seguire un momento di moda a cura dell’Accademia Maria Mauro che ha dedicato la scenografia al maestro Sergio Bruni. Applausi a scena aperta per i giochi di luce e la tarantella napoletana della scuola di ballo Passione Danza, spazio al body painting dell’artista Anita De Vivo e al gire show di Aigul Duisheeva, tutti premiati. La scultura del riconoscimento targata Luigi Calì è andata al campione del mondo di judo Marco Maddaloni, al presidente Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo, che è stato premiato dal magistrato Catello Maresca già ambasciatore del sorriso, la campionessa del mondo di nuoto Angela Procida, l’ex Comandante Aeroporto Militare Capodichino Vito Vicari, il cantante Marco Sentieri, il noto comico e imitatore de Zelig Enzo Costanza, la giornalista Monica Cito, e tanti altri.

Protagonisti della cultura, del sociale e dello spettacolo anche Enzo Avitabile, Giuseppe De Carlo, Luigi Calì, Bruno Ciniglia, Gianluigi Osteri, Massimo Amitrano, Pasquale Santarpaia, Giulia Accardo. Nel corso della manifestazione vi è stato la premiazione del concorso poetico letterario ed artistico riferito agli artisti e operatori culturali che si sono particolarmente distinti per il loro impegno sociale e culturale: nella sezione in lingua Sergio Spena da Napoli, sezione in vernacolo Renato Di Pane da Messina, sezione sociale Lucia Ruocco da Amalfi, sezione pittura Sergio Grilli da Arezzo, sezione fotografia Marcello Eraldi da Napoli, sezione racconti Grazia Dottore da Messina e sezione scultura Jose’ Luis Majca dal Perù. Premio Vesuvius per Giuseppe Perone, Premio della critica Claudio Torino, Premio giovane talento Giulia Grimaldi. Menzione d’onore per Anita Napolitano.

Inseriti nel Premio Ambasciatore del Sorriso la 15esima edizione de «I Percorsi D’arte» che ha messo in risalto artisti come il giapponese Taizo Hiroga, la venezuelana Carmela P. Centanni, il peruviano Josue’ luis Majca, Nadia Basso, Marco Fratiello, Claudio Torino, Lucia Ruocco, Marino di Lorenzo, Vincenzo Maio, Giovanni Cardiero e Marcello Eraldi. Per le istituzioni presenti alla serata il Sindaco di Brusciano Giacomo Romano, il Sindaco di Camposano onorevole Francesco Barbato, il vice sindaco di Mariglianella Felice Porcaro. La manifestazione è stata ripresa da diverse emittenti televisive come Campania Felix, Irpinia News, Artes Tv, Web TV1 e Club Economy Tv. Presenti i fotografi: Bruno Fontanarosa, Mauro Cielo, Maria Villani, Niko Foto e Arturo Ciotola. Tra i presenti anche Raffaele Carlino, Angela Scotto, Andreea Cormjer Rosita Arpaia, Pasquale Bruscino, gli artisti Saba e Patrizia Spinosa. Partner ufficiale del premio: Terre Pompeiane, Emme Emme Gioielli e Gianni Cirillo stilista. La star del sociale Angelo Iannelli rinnova l'appuntamento per il decennale del premio Ambasciatore del Sorriso.