Vivian Cammarota, “Presenze” alla Galleria Fiaf di Napoli

Si aprirà lunedì 10 giugno alle ore 18.30 la mostra “Presenze” della fotografa Vivian Cammarota. Le sue opere, già note ai cultori dell'arte fotografica campana, saranno esposte nella Galleria Fiaf di Napoli nella stazione della metropolitana Gianturco.

La mostra sarà presentata dal professore Massimo Bignardi, noto docente di arte e attualmente direttore artistico del Museo FRaC di Baronissi (SA), da Gianfranco Irlanda, fotografo e tutor Fiaf, da Francesco Soranno, il direttore della Galleria Fiaf di Napoli e da Carlo Pecoraro, giornalista del panorama salernitano.

L'arte di Cammarota non è sconosciuta agli esperti. La fotografa ha già realizzato una serie di mostre nella città di Salerno e nella Galleria dei Frati del Museo FRaC di Baronissi.

Sul filo sottile tra realtà e visione Vivian Cammarota utilizza la fotografia non per raccontare la realtà o i luoghi ma per descrivere immaginazioni e fantasie.

La fotografia di Cammarota è una fotografia di emozioni pure, di pancia, in lei è il cuore che domina lo sguardo, suscitando emozioni e sentimenti, il tutto aiutato da forti contrasti di luce e chiaroscuri densi e vibranti per andare oltre.

Vivian Cammarota

Oltre che fotografa, anche performer e coreografa, Cammarota abbraccia diverse forme di arte a trecentosessanta gradi,è autrice di diverse fotografie e regie. Nell'ambito della fotografia la sua cifra stilistica si basa principalmente sul bianco e sul nero. La mostra sarà visitabile in diversi orari su appuntamento fino al 22 giugno 2024. È possibile prenotarsi all'indirizzo email galleriafiafnapoli@flegreaphoto.it.