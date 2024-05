Napoli, la mostra sulle opere di Valenzi a palazzo Corigliano

Nell'ambito del Maggio dei monumenti 2024 del Comune di Napoli, la Fondazione Valenzi in collaborazione con l’Università degli Studi “L’Orientale” allestisce la mostra di riproduzioni dal titolo “Maurizio Valenzi. Un italiano dell'altra riva”, curata da Olga Scotto di Vettimo.

La mostra è presso la sede dell’Università degli Studi “L’Orientale” in piazza San Domenico, Palazzo Corigliano nelle stanze adiacenti all’aula “Mura Greche”, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 19, fino alla fine del mese di maggio.

Giovedì 9 maggio alle ore 18,30 si svolgerà l'inaugurazione della mostra: si tratta di 25 riproduzioni su istallazioni dell’opera artistica di Maurizio Valenzi, pittore e sindaco di Napoli (1975-1983), rappresentazioni di paesaggi e vedute, ma anche ritratti, e 5 opere di amici artisti.

Nel suo itinerario di vita da Tunisi a Napoli, Maurizio Valenzi ha intrattenuto un legame intenso con il mare, come attestano i dipinti e i disegni in cui questo compare in veste di squarcio o sfondo caratterizzante.

Sempre nell'ambito del Maggio dei monumenti 2024 altre manifestazioni proposte dalla Fondazione Valenzi hanno come focus il tema del mare: venerdì 24 maggio alle 15 nell'aula “Mura Greche” sempre nel Palazzo Corigliano di piazza San Domenico si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Il Mediterraneo e oltre”. A cura del Museo del Mare e della Fondazione Thetys-Museo del Mare si potrà visitare presso l'Istituto nautico di Bagnoli la Mostra foto-documentaria “Da scugnizzi a marinaretti”. La mostra illustra l'esperienza della Nave Asilo “Caracciolo” di cui fu protagonista Giulia Civita Franceschi. A cura del Circolo Ilva di Bagnoli si svolgeranno visite guidate sul “Pontile Nord” dell'ex Italsider e lunedì 27 maggio alle ore 18 presso il Circolo un dibattito dal titolo "Un mare di memoria, sport e solidarietà".