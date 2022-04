Napoli, alla Basilica di Santa Mara Maggiore la mostra «Spellbound» su Salvador Dalì

Sarà presentata domani alle ore 11.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta a Napoli, la mostra “Spellbound: scenografia di un sogno” che espone per la prima volta in Europa la scenografia realizzata dal maestro del surrealismo Salvador Dalì per il film “Io ti salverò” (Spellbound) di Alfred Hitchcock del 1945.

La mostra si snoda attraverso un percorso espositivo composto da oltre cento opere originali del genio catalano. Il viaggio creato per lo spettatore è intensificato da una narrativa con un taglio cinematografico e multisensoriale , con il sottofondo creato con musiche ed effetti sonori.

Un tour espositivo mondiale partirà da Napoli, dove la mostra sarà aperta al pubblico dal 14 aprile fino al 30 settembre 2022. Interverranno Beniamino Levi, presidente di “The Dalì universe”; Roberto Pantè, direttore artistico dell'esposizione; Monsignor Vincenzo De Gregorio, rettore della Basilica della Pietrasanta; Raffaele Iovine, presidente dell'associazione Pietrasanta Polo Culturale onlus. Interverranno l'assessora al turismo del Comune, Teresa Armato, e l'assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Alla conferenza stampa parteciperà l'attrice e presentatrice Veronica Maya. Vernissage domani alle ore 19.