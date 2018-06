Al Museo di Capodimonte la Lectio Magistralis di Sgarbi

Martedì 12 Giugno 2018, 19:21

Panorama d’Italia fa tappa a Napoli: da domani 13 a sabato 16 giugno, quattro giorni di eventi dedicati all’arte, alla cultura, alla musica con dibattiti sui temi del lavoro, della crescita e dello sviluppo del territorio.Venerdì 15 giugno alle 21 da non perdere l’appuntamento al Museo e Real Bosco di Capodimonte con iVittorio Sgarbi che terrà una Lectio Magistralis: Alla scoperta dei tesori nascosti di Napoli.Sgarbi è presente come curatore al Museo e Real Bosco di Capodimonte nella mostra Carta Bianca. Capodimonte Imaginaire, prorogata fino al 9 dicembre 2018: la sala da lui curata racconta l’intreccio della sua biografia storico-artistica con la collezione di Capodimonte. Un percorso che Sgarbi stesso definisce ‘né storico né rapsodico, ma interessato, presuntuoso, vanitoso’ tra grandi capolavori del Museo (Parmigianino, Guido Reni, Ribera…) che hanno, in modo diverso, attraversato la sua formazione e la sua personale collezione.Per partecipare alla lezione è necessario iscriversi al seguente link: http://eventi.panoramaditalia.it/