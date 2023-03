“Napoli, Napoli, Napoli”, alla Thomas Dane gallery la presentazione del libro di Brett LIoyd

Dopo Milano, New York, Londra e Parigi, come ultima tappa, Brett Lloyd, per la presentazione del suo libro fotografico “Napoli, Napoli, Napoli”, ha scelto naturalmente la città partenopea e, nell’appuntamento previsto per sabato 1° aprile alla Thomas Dane gallery, in via Crispi 69 dalle 12 alle 18, saranno presentate le ultime copie della prima tiratura del libro, di cui tre con copertine dorate in edizione limitata, e una selezione di stampe fotografiche. L’evento è realizzato in collaborazione e a sostegno di friends of Naples, associazione senza scopo di lucro che promuove il restauro e la conservazione dei beni artistici di Napoli.

Con 135 nuove fotografie in bianco e nero, “Napoli, Napoli, Napoli” è edito da Mörel books con la direzione artistica curata dallo studio milanese macsiotti. Il libro cattura “una giornata a Napoli”, un'escursione dall'alba al tramonto durante la quale si medita sul classicismo, sul potere catartico del mare e sull'influenza unica di un paesaggio antico. In concomitanza con il lancio del libro sono state realizzate magliette e cappelli creati dal team di designer napoletani vienmnsuonno1926 per promuovere le imprese locali. Il ricavato della vendita andrà interamente devoluto all’associazione friends of Naples onlus.

«Sono entusiasta di pubblicare questo libro, che rappresenta il culmine di oltre 12 anni di passione per la città e la sua gente - dice Brett LIoyd - . L’ho fatto per gli amici che ho conosciuto in questi anni a Napoli e che hanno generosamente condiviso la loro casa con me».