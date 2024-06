Napoli, il Festival «Merawilia» per celebrare le meraviglie italiane

Con il Vernissage previsto per giovedì 6 giugno nella Sala Gallery di Palazzo Venezia, prenderà il via ufficiale «Merawilia – Il Festival delle Meraviglie Italiane», un evento senza precedenti, ideato da Crescita Aps e Sherpax Ltd per esplorare e celebrare l’arte e la cultura dei nostri territori, le tradizioni e le eccellenze paesaggistiche e gastronomiche che rendono l’Italia un paese unico al mondo.

Il saluto di Gennaro Buccino – Presidente dell’Associazione Palazzo Venezia che ospita l’iniziativa, il quale si è detto onorato di essere parte di questo straordinario evento, aprirà la Mostra d’Arte collettiva con cui due artiste e due artisti di fama invitano a «Vedere oltre il visibile» nell’attuale evoluzione dell’arte pittorica (Mary_ma) o dei manufatti in ceramica (Chotto), utilizzando l’arte per la promozione delle aziende (Arvedo Arvedi) e per la valorizzazione turistica dei territori (Stefano Gatto).

La manifestazione è patrocinata anche dall’ARCI di Napoli, il cui Presidente Mariano Annicello ha teso a valorizzare questo Festival come esempio riuscito del fare rete tra aziende, enti e istituzioni, ricordando l’impegno dell’associazione per le pratiche di sostenibilità nella gestione degli eventi culturali, promuovendo la responsabilità ambientale e sociale ed il potere trasformativo dell’arte e del turismo.

Il Festival, che si concluderà nella primavera 2025 dopo aver toccato diverse località della nostra penisola, avvia dal territorio campano un innovativo GAME «dei gustonauti dei 5 sensi», invitando i visitatori ad esplorare, gustare e vivere le «chicche» più autentiche: visite guidate, degustazioni, eventi artistici e musicali e laboratori aperti a tutti.

«Vogliamo mettere in luce l’autenticità delle meraviglie italiane» – ha affermato il presidente di Crescita APS, Pierluigi Doro - «valorizzando comunità locali, arti e mestieri tradizionali, e le storie che raccontano le varie identità locali».

Gli organizzatori sono al lavoro per definire le prossime proposte per il turismo esperienziale e trasformativo, anche in collaborazione con la prestigiosa ITS Academy di Napoli, il cui direttore Guglielmo Chinese ha voluto evidenziare la centralità della formazione nei processi di rete.

«Per promuovere il territorio a livello internazionale, le sue persone, i suoi sapori, l’ospitalità ricettiva e le tradizioni, la natura ed i prodotti locali, un’attenzione particolare merita il volano per la crescita economica e sociale rappresentato dall’innovativo progetto ARTIDEA39» – ha sostenuto il presidente di Sherpax Stefano Gatto.

ARTIDEA39 è una piattaforma dedicata al mondo dell’arte, creata e veicolata sul mercato dalla divisione arte di Sherpax Ltd.

Il progetto è stato pensato per intercettare un mercato attivo nell’acquisto di opere d’arte contemporanee, convogliare il pubblico interessato all’arte ed agli eventi collegati in strutture ricettive di prestigio e valorizzazione territoriale anziché in classiche gallerie, dare spazio ad artisti emergenti collocandosi come centro culturale ed incubatore artistico, promuovere varie forme d’arte mediante progetti di interazione con gli spettatori.

Concetto ribadito dal consulente artistico di Sherpax, Mauro Colaiacomo, che è anche il curatore della rassegna d’arte che si svolge nello storico ed affascinate scenario di Palazzo Venezia fino al 12 Giugno.

Lunedì 10 Giugno ci sarà invece la presentazione del libro «Corporate Art – A new mindset in marketing and sales strategies» di Arvedo Arvedi e il debutto di Wrebook; la rivoluzionaria piattaforma digitale italiana che ridefinisce il modo in cui i libri sono concepiti e letti, in una nuova potente esperienza di collegamento ipertestuale tra cartaceo e social media.

Le prossime tappe del Festival su: www.merawilia.com