Le Gallerie d’Italia di Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, aderiscono sabato 18 maggio alla Giornata Internazionale dei Musei e, in occasione delle Notte Europea dei musei, la sede sarà straordinariamente aperta dalle 20 alle 24 (ultimo accesso ore 23:00) con ingresso ridotto a 1 euro per tutti i visitatori.

Verranno proposti due appuntamenti, dalle 13:00 alle ore 14:00 e dalle 17:00 alle 18:00, con i concerti della rassegna musicale È aperto a tutti quanti: viene organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli e vedrà esibirsi i suoi allievi e alcuni dei suoi docenti in speciali appuntamenti dedicati. Il programma prevede un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera al jazz, fino alla musica elettronica. I concerti sono gratuiti fino a esaurimento posti disponibili.

Per i bambini dai 6 agli 10 anni, dalle 17:00 alle 18:00, le Gallerie di Napoli promuovono un itinerario interattivo e coinvolgente incentrato sul rapporto di scambio e convivenza stabilito tra uomo e natura che riflette, in particolar modo, sul legame col mondo dell’acqua. Riconoscere le proprietà elementari e i significati simbolici dell’acqua significa scoprire anzitutto la propria natura e le proprie origini. Per spiegare l’ambivalenza degli effetti benefici e il potenziale distruttivo, l’ampia gamma di riti e significati simbolici legati a questo elemento naturale, si propone un percorso guidato, a misura di bambino, che parte dalla lettura del racconto “La meravigliosa forza dell’acqua”, di Philip Bunting, per illustrarne le diverse forme e manifestazioni. Un tuffo nel “grande blu”, a ritmo di informazioni scientifiche, curiosità e divertimento, porterà genitori e bambini ad immergersi nelle sale espositive delle Gallerie dove ad accoglierli saranno giochi e attività pensati per favorire momenti di spensieratezza e riflessione in cui poter crescere provando a comprendere il mondo in cui viviamo. L’attività è gratuita e sarà avviata al raggiungimento di un minimo di iscritti.

Sarà, inoltre, possibile ammirare la nuova mostra Velázquez “Un segno grandioso”: in esposizione due capolavori di Diego Velázquez, l’Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra. I dipinti sono affiancati ad altre due opere raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal Museo dell’Opera Francescana di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento. Dalle 11:30 alle 12:30 verrà proposta una visita guidata che vuole ripercorrere le vicende salienti delle arti figurative a Napoli nel Seicento, attraverso le opere di artisti che hanno lavorato nella città partenopea lasciando traccia con magnifiche opere.