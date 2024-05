Anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sabato 18 maggio aderirà alla Notte Europea dei Musei: dalle 19 alle 22.30 (ultimo biglietto alle 22) si potranno visitare le collezioni permanenti e la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” al costo simbolico di 1 euro.

In programma il concerto “Orfeo” alle ore 20, che seguirà la nascita dell'opera dallo spirito della tragedia; in scaletta musiche di Monteverdi, Scarlatti, Porpora, Pergolesi, Gluck, J. Ch. Bach e Haydn.

APPROFONDIMENTI Napoli, Pint of Science: gli incontri dell'iniziativa Napoli, a Palazzo Donn'Anna «Narrare il patrimonio museale» Briganti, la mostra nel cuore del centro storico di Napoli

Il Ministero della cultura anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Le aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.