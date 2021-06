Napoli, torna a suonare l'antico organo Cimino nella chiesa di Santa Caterina da Siena

“A canne spiegate” torna a suonare a Napoli, da domenica 6 giugno, il prezioso Cimino, l’organo storico del Settecento della Chiesa di Santa Caterina da Siena, recentemente restaurato grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Musica preziosa e per tutti: ad ingresso libero (con prenotazione obbligatoria) in chiesa ma anche all’esterno (collegato ad un sistema di amplificazione) per diffondere negli adiacenti vicoli e nelle rampe, tra le 11.30 e mezzogiorno, le preziose partiture composte alla fine del 1500 dal compositore fiammingo Jean de Macque.

Un programma, diverso per ogni appuntamento in calendario, interamente dedicato alla scuola organistica del Seicento napoletano, nella scelta ed esecuzione del Maestro Canio Fidanza per l’avvio del progetto speciale “A canne spiegate”. Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli e realizzata in collaborazione con il Conservatorio S. Pietro a Majella che proseguirà ogni domenica, fino al prossimo 27 giugno.

«E’ il nostro modo per ripartire – sottolinea Federica Castaldo, presidente della Pietà de’ Turchini – e per rendere omaggio a tutto ciò che abbiamo nel cuore: la musica, la nostra storia, il nostro pubblico e la nostra città».

I concerti per organo di “A canne spiegate” si inseriscono nella programmazione estesa del progetto “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria per email a coordinamento@turchini.it

Info: tel. 081402395 www.turchini.it