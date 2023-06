Napoli, a Palazzo Partanna apre S3 di Luigi Solito: un nuovo spazio espositivo come omaggio a Lucio Amelio

Due notizie per l’arte contemporanea a Napoli. Apre un nuovo spazio, S3, la terza sede delle gallerie create da Luigi Solito, collocato – come un omaggio – a piazza dei Martiri, in quel palazzo Partanna in cui Lucio Amelio riscrisse e ispirò la scena locale, lanciandola nel mondo. E per il debutto S3 ospita “Split second”, la prima mostra personale in Europa di James Cherry, artista statunitense di 27 anni, che inaugura giovedì 8 giugno alle 18. La mostra è a cura di Vincent Vanden Bogaard e presenta 4 gruppi da 4 opere: sculture luminose, grandi disegni su tavola e disegni di piccolo formato che sono gli “appunti di viaggio” realizzati dall’artista durante il suo percorso a tappe da Los Angeles, dove vive, a Napoli. Il tema dell’esposizione è la dualità, dalla condizione che vivono i gemelli, con richiami a Castore e Polluce, all’altro da sé, con rimandi al dibattito sui generi e al mondo LGBTQ+.

«L’artista non esprime una posizione netta, perché è più interessato a smuovere un confronto lasciando che lo spettatore si autodefinisca a seconda della propria percezione o volontà» si legge nel testo di presentazione. «Lo sdoppiamento può anche essere visto come una suddivisione.

Gli stessi temi da punti di vista differenti possono apparire azioni in cui prevale togliere o aggiungere, dividere ma anche moltiplicare. Sembra volerci porre una domanda per cui tutte le risposte sono giuste, ma allo stesso tempo tutte possono essere sbagliate».

Accompagna la comunicazione della mostra un omaggio a Cherry del creativo francese e di origini giapponesi Naoki Sutter-Shudo che ha interpretato l’esposizione con un manifesto in aggiunta alla grafica; Cherry e Vanden Bogaard saranno presenti all’inaugurazione.

Allo spazio S1, nel complesso dell’ex Lanificio, continua la mostra di Paul Robas che sarà visitabile sia fisicamente che sulla piattaforma Artsy. La casa editrice iemme ha pubblicato il primo manifesto dell'evento espositivo in due edizioni, in italiano e inglese, disponibili gratuitamente nei 3 spazi di Solito: S1, S2 Spazio NEA (a piazza Bellini) e l’ultimo arrivato, S3.