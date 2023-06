Pausilypon, grande successo per la rassegna “Suggestioni all'imbrunire”

Grande successo, con il sold out di tutte le serate, per la quattordicesima edizione della rassegna artistica “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”, promossa dal “Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus” nel parco archeologico del Pausilypon.

L’evento è stato inserito quest’anno nel programma del “Maggio dei Monumenti”, dedicato al tema Napoli in vetta, e ha visto un duplice appuntamento, venerdì 2 e sabato 3 giugno, con suggestive performance di danza aerea e musica, che hanno condotto il pubblico in un volo dalle profondità del mare alle alte falesie di tufo giallo napoletano, seguendone la vertiginosa verticalità come gli uccelli.

Le danzatrici Arianna Dell’Orfano, Ilaria Anastasio, Libera Caramiello e Demetra Arnone, con le loro suggestive coreografie, sono state accompagnate dal flauto di Annalisa Freda e dalla chitarra di Claudio Cecere, nella prima serata e dall’arpa di Luca Sazio e dalla viola di Alfonso Avitabile, nella seconda, le cui note hanno amplificato le suggestioni all’imbrunire tra arte, paesaggio e storia.

La rassegna rappresenta oggi un affermato appuntamento culturale nel panorama napoletano, entrata ormai nel cuore dei cittadini e non solo, con la sua formula consolidata di unione tra attività di divulgazione culturale del patrimonio storico-archeologico ed espressione artistica. Sin dalla prima edizione, questo caratteristico connubio tra archeologia, natura, musica e teatro si ispira al principio di “non invasività” e sostenibilità ambientale, svolgendosi senza l’ausilio di allestimenti scenici, elettronici e infrastrutturali che possano alterare il fascino naturale del sito.

Tanti gli artisti che negli anni hanno preso parte alla rassegna, che ha sempre tenuto aperta una porta ad artisti emergenti della scena napoletana ma anche a personaggi di chiara fama come Michele Placido, Giancarlo Giannini, Gea Martire, Daniele Sepe, Enzo De Caro ed Eugenio Bennato. Per rendere fattiva e concreta l'attività di valorizzazione del sito archeologico-culturale, gli utili delle serate vanno come sempre a finanziare progetti di ricerca, restauro e tutela del parco archeologico, realizzati d'intesa e sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica.