Napoli, primo Festival salute e benessere dedicato alle donne in piazza Municipio

Donne, il primo Festival della salute e del benessere femminile si inaugura il 23 giugno alle 17 in piazza Municipio e prosegue fino al 26 giugno. L’evento, alla seconda edizione, è ideato e organizzato dalla cattedra Unesco della Federico II per la salute e l’educazione allo sviluppo sostenibile presieduto dalla professoressa Annamaria Colao «La Cattedra Unesco – ha dichiarato Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco Federico II – nasce con l’idea che la salute sia un bene da proteggere. Un progetto dedicato alla salute femminile è quanto mai opportuno e attuale. Oggi non abbiamo, per molte patologie, una conoscenza del suo sviluppo nei soggetti di sesso femminile ma sappiamo che le donne sono un’entità biologica diversa dall’uomo, che invece è stato studiato magnificamente».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Pompei, porte aperte alla Festa Europea della Musica: un pianoforte... LA SOSTENIBILITÀ «Il lato sostenibile delle aziende», l'appuntamento... LA MOSTRA Contaminazione di generi: ecco «Blue Insert» di Lucio...

Visite mediche gratuite, focus sulla violenza sulle donne, bullismo, attenzione alle incongruenze di genere, all’alimentazione, tanta informazione, dibattiti, showcooking e altro ancora nella rinnovata piazza Municipio dove il 23 giugno alle ore 17 è prevista l’inaugurazione e i primi convegni. Dal 24 al 26 (la manifestazione termina alle 12.30 del 26 giugno) il villaggio sarà animato dai 6 percorsi medici più altri spazi dedicati sempre alla prevenzione.

Le visite si potranno effettuare dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 (domenica dalle 10 alle 12) in percorsi dedicati alla prevenzione dell’obesità e del diabete, delle malattie oncologiche, geriatriche, pediatriche (<14 anni), della fertilità, sessualità e menopausa, delle malattie infettive. «Il Festival è un grande progetto medico ma non solo – ha spiegato Colao – perché la visita è uno strumento educativo. E’ un evento interamente dedicato alla donna nelle sue diverse età, insegnerà ed educherà la popolazione».