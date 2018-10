Cinque giorni di eventi: Pietrarsa festeggia i 179 anni delle ferrovie italiane

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:19

Cinque giorni di eventi da vivere al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, da mercoledì 3 a domenica 7 ottobre. Per celebrare i 179 anni dalla nascita della prima linea ferroviaria in Italia, la Napoli – Portici, la Direzione del Museo gestito da Fondazione FS Italiane ha organizzato, grazie alla collaborazione con scuole e artisti del territorio, una serie di attività didattiche, culturali e sportive destinate a bambini, giovani e adulti.Particolarmente ricco il programma con mostre, spettacoli e performance artistiche che si articoleranno tra padiglioni e viali del polo museale nel corso delle giornate, in orari diversi e con apertura prolungata fino a tarda sera.Sedute di yoga, laboratori di pittura rupestre, proiezioni cinematografiche, percorsi itineranti per bambini accompagnati dai personaggi delle fiabe, sfilate in costume d’epoca, musica classica e ballo in abiti ottocenteschi. Questo e molto altro ancora attenderà i visitatori che potranno partecipare alle attività approfittando del prezzo promozionale del biglietto d’ingresso che, per l’occasione, sarà di soli 2 euro.Tra le iniziative in calendario, il giorno 5 “Le scuole si raccontano” che vedrà protagonisti proprio gli studenti di vari istituti scolastici del territorio impegnati in performance artistiche. Farà seguito la presentazione della stagione 2018/2019 del Teatro Mercadante di Napoli. Grazie ad un accordo tra il Museo di Pietrarsa e il Mercadante si potrà usufruire di sconti e agevolazioni sia per assistere agli spettacoli sia per le visite al Museo.