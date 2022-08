Pietrarsa, al museo ferroviario successo per la mostra internazionale sulla storia dei treni

Al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa continua il successo della mostra "Treni fra arte, grafica e design: dal Ticino Svizzero al Golfo di Napoli". Frutto di un progetto internazionale in sinergia tra Svizzera e Italia, la mostra intende sottolineare come il treno sia portatore di cultura nella più ampia accezione del termine. Organizzata in collaborazione con il museo m.a.x. di Chiasso, l’esposizione propone oltre a manifesti, litografie, cartoline, dépliant, orari ferroviari e altri oggetti caratteristici del primo ‘900, anche arredi eleganti di treni di lusso e la ricostruzione di ambienti ferroviari d’epoca in tipico stile Liberty.

APPROFONDIMENTI CINEMA Napoli, al via le riprese de “La cura”: Cinzia Cordella... L'EVENTO Al Festival Antro 2022 arte, teatro, musica e danza nel Parco... IL PROGETTO «Vedi Napoli e poi Torni»: alla scoperta dei monumenti e...

Inoltre, osservando i manifesti lungo il percorso, il visitatore avrà modo di comprendere come la cromolitografia abbia fornito un contributo determinante nello sviluppo della pubblicità e, in particolare, della comunicazione nel settore turistico. Allestita nella Galleria delle Locomotive Elettriche la mostra, raccontata in un bellissimo catalogo curato da Nicoletta Ossanna Cavadini e Oreste Orvitti, sarà visitabile fino al 13 novembre nelle giornate di giovedì dalle 14:00 alle 20:00, venerdì dalle 9:00 alle 16:30, sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:30 con accesso incluso nel prezzo del biglietto di ingresso al sito museale.