Napoli, Pint of Science prende il via: gli incontri dell'iniziativa

La ricerca e l’evoluzione delle Scienze raccontate davanti ad una pinta di birra nei pub e nei bar di Napoli. È partita l’edizione 2024 di “Pint of Science”, il festival in programma fino al 15 maggio che si svolge contemporaneamente in tutta Italia per raccontare le novità della ricerca davanti ad una birra.

L’ordine di Chimici e dei Fisici della Campania anche quest’anno aderisce all’evento con la presidente, Dott.ssa Rossella Fasulo, con alcuni componenti dell’Ordine e giovani ricercatori degli istituti di ricerca e degli atenei campani pronti ad accogliere coloro che avranno voglia di conoscere le meraviglie del progresso.

I temi di cui sarà possibile parlare sono sei: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria); Dagli Atomi Alle Galassie (chimica, fisica e astronomia): Il Mio Corpo

(biologia umana); Pianeta Terra (scienze della terra, evoluzione e zoologia); Tecnologizzami (tecnologia e computer); Scienze sociali.

«Portare nei luoghi dove i giovani si sentono maggiormente a loro agio, i progressi della ricerca, è un modo per avvicinare le nuove generazioni alle Scienze e quindi alla Fisica e alla Chimica – fa sapere Rossella Fasulo. È il secondo anno che l’ordine aderisce a questa iniziativa e già nel 2023 ha ottenuto una risposta molto positiva».

Nel consiglio direttivo nazionale di “Pint of Science Napoli” vi è il napoletano Vincenzo Benessere, iscritto all’Ordine di Chimici e Fisici della Campania.