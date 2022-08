Napoli, a ferragosto al museo "Pio Monte della Misericordia" viaggio nell'arte caravaggesca

Nella giornata del 15 di agosto, per il quattordicesimo anno consecutivo, il complesso museale del Pio Monte della Misericordia propone l’iniziativa “Ferragosto con Caravaggio”. Una visita guidata speciale, a cura di Maurizio Burale, che consentirà di ammirare il capolavoro di Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia” e condurrà i visitatori alla scoperta della storia plurisecolare dell’Ente, che ancora oggi rivolge la propria principale attività all’assistenza e alla beneficenza. Per partecipare all'iniziativa biglietti in vendita solo on line su www.piomontedellamisericordia.it.

La visita inizierà alle ore 11 e avrà la durata di circa 1 ora. Il 15 agosto il complesso museale del Pio Monte della Misericordia resta comunque aperto al pubblico dalle 9.00 alle 14.30, ultimo ingresso ore 14.00.