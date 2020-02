A Porta Nolana la mostra delle piccole opere d'arte disegnate sui biglietti della Circum

LEGGI ANCHE

Una mostra dei biglietti della Circumvesuviana trasformati in piccole opere d’arte. Martedì alla stazionesi terrà la mostra «L’arte in un biglietto» con le opere dell’artista Anna Lambiase, 21enne di. La mostra è organizzata dal presidente dell’Eav,il qualche ha incontrato la giovane artista e deciso di mettere a disposizione la stazione della Circum per l’esposizione dei piccoli capolavori.Come raccontato nelle settimane scorse sul Mattino,è una studentessa universitaria che da qualche anno, per combattere le attese e il dolore, disegna sui biglietti dell’Eav. Tra supereroi della Marvel, miti della Walt Disney è tanti altri soggetti interessanti, la giovane artista ha un patrimonio di piccoli capolavori che esporrà nel giorno di Carnevale.«Anna Lambiase - dice il presidente De Gregorio- una nuova scoperta della Circumvesuviana. Una ragazza straordinaria, che trasforma l’attesa in arte, la rabbia in fantasia. Viaggiando sul treno trasforma i biglietti Eav in piccole opere d’arte.Organizzeremo con lei una mostra dei suoi disegni a porta nolana a Carnevale, il 25 Febbraio. La premieremo come immagine del nostro concorso “EAVENCERE”. Perché Anna prende la Circumvesuviana e quando serve critica i suoi servizi. Ma lo fa guardando il bicchiere mezzo pieno e sempre comprando il biglietto».