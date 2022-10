Napoli, settima edizione del premio Enrico Caruso al Centro internazionale di danza e spettacolo

Il Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York presenta la sua Settima Edizione. Al Centro Internazionale di Danza e Spettacolo Crown Ballet diretto dal direttore il maestro Luigi Ferrone con sede in piazza Dante a Napoli il 13 ottobre alle ore 10:00 sarà presentata la VII edizione del «Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York» dal noto attore Sasà Trapanese con la presenza del direttore artistico Armando Jossa.

I premiati dell’edizione 2022: Daria D’Antonio - attrice regista Il professore Giulio Tarro - scienziato Mario Maglione – cantante Interverranno il dottore Fulvio Frezza - consigliere regionale il dottore Dario Gianì, Casa del Sorriso Annamaria Ghedina giornalista scrittrice Peppe Fiore scrittore sceneggiatore.