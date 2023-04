Luiss Summer School, parte da Napoli il tour di eventi locali

Parte da Napoli il tour di eventi locali dell’Università Luiss Guido Carli per presentare, alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, l’edizione 2023 della Luiss Summer School.

L’appuntamento è alle 16.00 di martedì 2 maggio presso lo Starhotels Terminus, in piazza Garibaldi 91. Per i giovani studenti che prenderanno parte all’incontro ci sarà la possibilità di vincere una borsa di studio a copertura dell’intero costo del corso.

Attivi da oltre 10 anni con più di 10mila iscritti, i percorsi estivi della Luiss sono rivolti agli studenti che vogliono vivere da vicino, e in anticipo, il mondo universitario. Durante questa esperienza, i giovani potranno frequentare, nel Campus Luiss di Roma, lezioni e laboratori che caratterizzano il primo anno di tanti corsi di laurea (economia, giurisprudenza, scienze politiche, medicina, ingegneria) così da avere un orientamento concreto ed esperienziale.

«All’inizio pensavo di iscrivermi a Giurisprudenza, ma questa settimana estiva di vita universitaria mi ha permesso di avvicinarmi ad altri corsi e alla fine ho capito che Scienze Politiche era quello più adatto a me», dichiara Giulia Caravita, attualmente iscritta al II anno del Corso di Laurea Triennale in Politics, Philosophy and Economics, che ha frequentato la Luiss Summer School, già dal terzo anno di liceo classico.

«Nel nostro Paese i tassi di abbandono dell’università, variano in misura considerevole passando dal 9,6% nel Centro-Nord al 15% nel Centro-Sud. Tra le regioni meridionali spiccano Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Sardegna dove il tasso di abbandono supera il 15%. Ragazze e ragazzi che si dichiarano, già dal primo anno di università, pentiti della scelta fatta. Un sentimento che spesso induce gli studenti a mettere in forse le proprie capacità, a sentirsi ‘sconfitti’. Semplicemente, non erano consapevoli, al momento della scelta delle proprie inclinazioni e passioni. Non erano orientati nella giusta direzione. Per prima cosa, quindi, bisogna lavorare sui tempi: l’orientamento dovrebbe cominciare ben prima del quinto anno delle Scuole Superiori; i giovani hanno bisogno da subito di guardarsi intorno, di conoscere e scoprire per poi maturare, consapevolmente, una scelta. E questa formazione deve avvenire in senso orizzontale: le ragazze e i ragazzi devono avere la possibilità di una finestra che, aprendosi, contempli tutto il panorama delle strade percorribili», dichiara Giovanni Lo Storto, direttore generale dell’Università Luiss.

Durante l’incontro del 2 maggio, le ragazze e i ragazzi dal primo al quarto anno delle Scuole Superiori e i genitori, scopriranno, di persona, tutti i percorsi della nuova edizione e le possibilità che offrono.