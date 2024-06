Patrizia de Mennato a Napoli con il libro «L'ora di educazione»

In libreria dallo scorso 25 aprile, L’ora di Educazione raccoglie e sistema in volume gli scritti apparsi in questi ultimi anni sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, in cui Patrizia de Mennato – docente universitaria e riconosciuta animatrice di Villa di Donato – analizza eventi culturali e sociali, sia napoletani che nazionali, riflettendo sulle più ampie questioni educative.

Una serie di vivaci e interessanti articoli – spiega nella prefazione il direttore Enzo d’Errico – in cui si colgono bene l’indipendenza di giudizio e il rigore scientifico con cui Patrizia de Mennato tratta tutte le tematiche della pedagogia (e non solo), con «La giovinezza di uno sguardo non offuscato dalla polvere accademica, e una scrittura che sa come accompagnarti, riga per riga, fino al termine del ragionamento».

Scritti che non lasciano mai indifferenti «perché, tramite una bussola con punti cardinali inediti, s’inerpicano sugli impervi sentieri del rapporto fra vecchie e nuove generazioni, esplorando ogni possibile cucitura nello squarcio che le divide, oggi ancor più di ieri».