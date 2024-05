Napoli, la presentazione del libro di Giulio Buciuni presso Campania NewSteel

Campania NewSteel organizza l’evento di presentazione del libro “Periferie Competitive” di Giulio Buciuni, giovane docente di Entrepreneurship and Innovation presso il Trinity College di Dublino, dove è anche Direttore dell’omonimo Master.

L’indagine condotta dall’autore prende avvio da un interrogativo circa i processi di digitalizzazione dell’economia sulla relativa accentuazione dei divari tra centri metropolitani e aree periferiche, elemento che ha creato fratture sociali, economiche e politiche sempre più difficili da rimarginare. L'analisi svolta, oltre che ad illustrare gli elementi sui quali intervenire per ristabilire condizioni di maggiore equilibrio nella distribuzione territoriale dei fattori critici dello sviluppo, è utile a comprendere la spinta ai processi di polarizzazione impressa dall'economia della conoscenza.

Campania NewSteel, nell'ambito delle iniziative di promozione e divulgazione di attività ed eventi di interesse per l'Ecosistema innovativo, ritiene la pubblicazione particolarmente rilevante, sia in considerazione della propria peculiare ubicazione rispetto al territorio Partenopeo, sia per gli sforzi in ottica di valorizzazione e crescita delle realtà imprenditoriali locali, nazionali e internazionali con cui collabora.

La sessione di lavoro proseguirà con una tavola rotonda successiva allo speech dell’autore della pubblicazione, alla quale sono stati invitati eminenti esponenti della Società Civile e istituzionale della città - la cui strategia per le periferie è centrale – quali la Vicesindaca di Napoli, Prof.ssa Laura Lieto, il Presidente di Città della Scienza, Dott. Riccardo Villari e il Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, Prof. Ing. Giorgio Ventre.

L’evento, previsto per il prossimo 4 Giugno presso gli spazi di Campania NewSteel in Via Coroglio 57.