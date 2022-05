Napoli, all'Università Parthenope la presentazione del nuovo accordo con Demanio per l'ex arsenale

Università degli Studi di Napoli «Parthenope» e agenzia del Demanio hanno sottoscritto un contratto di locazione a titolo gratuito dell’area ex arsenale di via Campegna, al fine di realizzare un campus universitario per la sede del dipartimento di scienze motorie.

Il progetto rientra nella strategia di rilancio e di riqualificazione che interessa l’intera area di Bagnoli. I dettagli dell’accordo saranno presentati in conferenza stampa nell’aula magna dell’Università Parthenope mercoledì 1 giugno alle ore 15,00.

Interverranno il rettore Alberto Carotenuto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – commissario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, il dottor Mario Parlagreco dell’agenzia del Demanio, il professor Ferruccio Resta, presidente della Crui.