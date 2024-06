«Il Pnd in viaggio. Dialoghi con i luoghi del patrimonio», prima tappa a Napoli del ciclo di incontri

Martedì 11 giugno 2024, alle ore 9:30 si terrà all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli la prima tappa di Il Pnd in viaggio.

Dialoghi con i luoghi del patrimonio, ciclo di incontri di confronto sul Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (Pnd), promosso dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library in collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali nell’ambito del progetto Pnrr «Dicolab. Cultura al digitale».

Il Pnd, consultabile sul sito dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library (https://digitallibrary.cultura.gov.it/il-piano/) è il documento che costituisce la visione strategica con la quale il MiC promuove e coordina il processo di trasformazione digitale per il quinquennio 2022-2026 nei diversi settori dell’ecosistema culturale.

Attraverso incontri aperti a tutti e gratuiti, il progetto Il Pnd in viaggio ha l’obiettivo di promuovere l'applicazione del Piano e, al tempo stesso, di condividere la strategia di trasformazione digitale del Ministero della cultura, dando voce alle buone pratiche del territorio. Un documento chiave, che costituisce anche il contesto di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.

«Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, documento strategico redatto dalla Digital Library e che il Ministero della cultura sta portando avanti, costituisce il contesto strategico per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr nel processo di trasformazione digitale del nostro Paese. Gli incontri in programma rappresentano una grande opportunità di conoscenza, condivisione e valorizzazione delle esperienze di digitalizzazione ad oggi presenti sul territorio», dichiara Angelantonio Orlando, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Ministero della cultura.

«Con “Dicolab. Cultura al digitale” mettiamo a disposizione l’esperienza maturata dalla Scuola dei beni e delle attività culturali, nella formazione e nella ricerca in ambito culturale. La sfida strategica della trasformazione digitale non può avanzare senza un adeguato intervento sulla formazione e sull’aggiornamento delle competenze dei professionisti e degli operatori del settore. Per agire sul cambiamento delle istituzioni, delle organizzazioni e dell’intero sistema», afferma Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e attività culturali.

La presentazione a Napoli di martedì 11 giugno 2024 è realizzata con il supporto di Fondazione Tiche. Aperta a tutti, è dedicata in particolare alle istituzioni culturali della Regione e ai professionisti e operatori della cultura interessati al tema della trasformazione digitale. Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti fino ad esaurimento posti.