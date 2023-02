«Alle femmine piacciono i cornuti», al Gambrinus si presenta il libro di D'Aniello e Mazzoli

Mercoledì 15 febbraio, alle 18.00, la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2, ospita la presentazione del libro «Alle femmine piacciono i cornuti» a cura di Biagio D’Aniello e Daniela Mazzoli. Una nuova pubblicazione Rogiosi Editore, che si aggiunge ai precedenti saggi della collana «Schegge di conoscenza», curata nella direzione scientifica dal professore Guido Trombetti, che interverrà, insieme agli autori, alla presentazione moderata da Oreste Ciccariello.

In natura maschi e femmine sono in competizione tra loro, cercano di scaricare il più possibile il peso della riproduzione sull’altro e nello stesso tempo di avere quanti più figli possibile. Non si può scherzare molto: se si prova a fare troppo i furbi si ottiene un grande vantaggio lavorando di meno, ma si patisce anche uno scarso risultato riguardo al numero di figli. Chi vince dunque in questa battaglia? A volte i maschi e a volte le femmine? Chi corre maggiori rischi in natura? Queste sono le domande a cui i curatori cercano di dare risposta in questa pubblicazione