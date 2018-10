Napoli, riapre al pubblico nel weekend Villa Rosebery

Sabato e Domenica prossimi (6 e 7 ottobre) riapre al pubblico villa Rosebery sulla collina di Posillipo a Napoli, luogo di pace e tranquillità, come indica lo stesso termine greco Pausylipon che si può tradurre «che libera dagli affanni». Ecco le modalità per le visite: Percorso 1 (artistico-istituzionale): visita al Piano Nobile e al Piano terra - durata media h. 1:20'. Percorso 2 (artistico-istituzionale e tematico): che comprende oltre al percorso 1 la visita alla Vasella, ai Giardini e alle Carrozze - durata media complessiva h. 2:30'. Prenotazione online Call center, tel. 06 39.96.75.57 dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 19:00. INFOPOINT Centro informazioni e prenotazioni, Salita di Montecavallo 15 (Roma). Operativo nei giorni di apertura del Palazzo, con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 17.00 È richiesta la prenotazione almeno 5 giorni prima della data della visita.



Le visite sono organizzate per un massimo di 30 persone, con accessi ogni venti minuti. Il biglietto è nominativo e vincolato ad una data e ad un orario. In caso di ritardo rispetto all'orario previsto per la visita non sarà più possibile accedere al Palazzo. La data e l'orario di visita non possono essere modificati e il biglietto non è rimborsabile. In caso di maltempo il Percorso 2 (Artistico-istituzionale e tematico) potrebbe subire variazioni a causa dell'inaccessibilità di alcuni ambienti esterni. Le visite prenotate potrebbero essere annullate per ragioni istituzionali. In tal caso sarà possibile effettuare la visita in altra data ovvero ottenere il rimborso di quanto versato. I biglietti di ingresso invenduti si possono acquistare sino a un'ora prima dell'orario di inizio della visita presso INFOPOINT, pagando comunque la prenotazione. La visita è accompagnata da personale volontario. A tal fine sono state stipulate convenzioni con la «Sapienza - Università di Roma», l'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», l'Università degli Studi Roma Tre e il Touring Club Italiano. La visita del Palazzo del Quirinale non comprende l'accesso alle mostre in corso, ad eccezione di quelle allestite nei percorsi di visita. La visita è in lingua italiana. I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell'inizio della visita, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora i dati anagrafici dei nominativi, indicati al momento della prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà consentito l'accesso. I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.



Visite scolastiche Le richieste di visita da parte degli istituti scolastici devono essere inviate direttamente al Palazzo del Quirinale, tramite PEC all'indirizzo: protocollo.centrale pec.quirinale.it, oppure al numero di fax 0646993125 e in alternativa per posta ordinaria all'indirizzo «Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica - Servizio Intendenza - Via del Quirinale, 00187 Roma». Le istanze potranno essere inviate a partire dal 1 luglio e verranno elaborate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento della disponibilità. Le visite sono organizzate per un massimo di due gruppi classe più insegnanti, fino a 60 partecipanti, per ogni istituto scolastico e sono condotte da personale specializzato del Palazzo del Quirinale, sono completamente gratuite e si effettuano nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. Alle visite scolastiche è riservato il Percorso 1 (artistico-istituzionale).

