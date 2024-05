«The Riot for Love», la social art di Marianna Vittorioso

L’arte contemporanea che troppo spesso è tacciata di concettualismi criptici sa uscire dai suoi siti votati (come gallerie e musei) e può entrare direttamente nei luoghi di entertainment o by night, per il cui target disegna percorsi di comunicazione e messaggi sociali chiari e solidi come l’altra sera al Riot, il concept store di via Kerbaker nel cuore della movida vomerese.

“The riot for love” (La rivolta per l'amore) è l’installazione free-condom dispenser e site-specific di Marianna Vittorioso, artista e architetto partenopea, inaugurata con un vernissage e social talk in compagnia di alcuni emblematici professionisti: il dottor Luigi Scarpato, specialista in dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, dirigente medico al Pascale, con l’infettivologa Viviana Rizzo e il professor Claudio Finelli, responsabile salute e referente cultura di Antinoo Arcigay Napoli, e infine con Monica Vinco di Lelo Hex, partner dell’esposizione.

«La mia opera si ispira al celebre romanzo di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie” – spiega Marianna - la mia Alice però è una donna consapevole, che va oltre i tabù legati alla sfera sessuale. È regina di se stessa: si protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili portando sempre con sé un preservativo».

L'exhibition è dunque un distributore di preservativi gratuiti: durante la serata, scandita dalla musica e i "docubeat" del collettivo Club Tasso in consolle, chiunque poteva liberamente prelevare i condom contenuti nelle diverse teche di plexiglass inserite nell'opera.

Sono 2500 i contraccettivi messi a disposizione dallo sponsor dell'iniziativa Lelo Hex, azienda svedese leader nel settore del sesso sicuro e dei sex toy.

Durante l'inaugurazione è stata anche presentata la serie di quattro immagini "Alice the Queen", progetto fotografico che ha sancito la collaborazione fra la Vittorioso e il fotografo napoletano Lorenzo Cabib.

Nel corso dell' evento sono stati effettuati test gratuiti per Hiv e sifilide, grazie al sostegno di Antinoo Arcigay che ha abbracciato il progetto.

Hanno partecipato all'opening l'assessore al welfare Luca Trapanese, Martina Caldo, l'influencer Ciro Cozzolino, Angela Capezzuto, lo scrittore Diego Davide, gli artisti Carla Viparelli e Fabulouskhate, Annachiara Della Corte, il pizzachef Gino Sorbillo, Sabrina Buccino, Adriano di Castri, Gaetano De Luca, Daniele Giunta, Rosario e Daniela Brosca, Angela Petroccione, Margherita Ravenna e Claudia Saioni.