Napoli, riparte il Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia

È apparso il bando relativo al nuovo ciclo del Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia, coordinato da Pasquale Sabbatino e afferente al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 26 febbraio 2021. Il corso ha la durata di un anno e prevede da quest'anno l'impostazione di una didattica mista. Sono previste lezioni on line in modalità sincrona, ma reperibili on demand sul canale Youtube del Master, e attività laboratoriali in presenza e a distanza, al fine di permettere agli specializzandi fuori sede di seguire la lezione online contemporaneamente agli studenti accolti in aula, nel rispetto delle misure adottate dall'Ateneo federiciano in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Master è un tributo a Napoli e alla sua ricca e poliedrica tradizione teatrale e cinematografica. Non a caso tra i membri del Comitato Scientifico ci sono non solo esperti docenti nei diversi ambiti disciplinari (tra gli altri Giancarlo Alfano, Patricia Bianchi, Francesco de Cristofaro, Anna Masecchia, Giuseppina Scognamiglio e Matteo Palumbo) ma anche artisti e scrittori come il Maestro Peppe Barra, al quale è stato conferito il Master honoris causa, e Maurizio de Giovanni, protagonista recente della fiction Rai con «Mina Settembre» e il «Commissario Ricciardi». Tra le novità del Master di quest'anno si segnala il seminario permanente intitolato «Dialoghi su teatro e cinema». Dopo il successo recente di tale incontro, che ha visto come ospiti gli attori Arturo Muselli e Adriano Pantaleo, il seminario sarà un'occasione per gli specializzandi di discutere le loro ricerche in corso su questioni teatrali e cinematografiche: una sorta di laboratorio in fieri degli iscritti in dialogo continuo con docenti, attori e registi. In questa nuova edizione, inoltre, gli specializzandi allestiranno una propria rassegna cinematografica, coordinata da Anna Masecchia e Francesco de Cristofaro. In forme di Napoli: oro e polvere nel cinema partenopeo (1979-2019), questo il titolo della rassegna, si soffermerà sulle immagini della città nella cinematografia del secondo Novecento. Molteplici sono le attività legate al Master (dalla critica teatrale e cinematografica allo studio della drammaturgia italiana ed europea; dalla storia del cinema all'elaborazione di testi per lo spettacolo e per il giornalismo), le quali sono finalizzate alla formazione professionale di esperti nei settori della critica teatrale e cinematografica nonché delle scritture per la scena. Obiettivi perseguiti attraverso approfondimenti e incontri a distanza con personalità del mondo dello spettacolo, come è già accaduto con Lucio Allocca, Peppe Barra, Antonio Capuano, Fortunato Cerlino, Marcello Cotugno, Luca De Filippo, Maurizio de Giovanni, Mario Gelardi, Pino Imperatore, Peppe Lanzetta, Mario Martone, Arturo Muselli, Alessandro Preziosi, Mariano Rigillo e Francesco Saponaro.

Il Master ha sempre offerto agli iscritti l'opportunità di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite. Pertanto gli specializzandi, in qualità di critici teatrali, collaborano già da tempo con Napoli Teatro Festival Italia, pubblicando un "diario di bordo critico" ospitato sul sito ufficiale. Inoltre hanno assistito alle attività dei teatri campani con accessi speciali alle prove generali e alle fasi di preparazione e produzione di "Un Posto al Sole" nella sede della Rai di Napoli. Tra le numerose opportunità rientrano la partecipazione al workshop ?Eulalia Project?, alle varie edizioni di Futuro Remoto, al Congresso Nazionale degli Italianisti (panel Scritture per la scena tra teatro e cinema), al concorso internazionale "Prix Italia", organizzato dalla Rai, alla rassegna cinematografiche "Napoli Film Festival" e "Venezia a Napoli", al Premio Napoli e all?edizione annuale di "Una Giornata Leggend'aria".

Gli studenti del Master si sono misurati anche con la realizzazione di testi teatrali e documentari. I testi ("Un minuto di silenzio", "Vite imperfette", "Pagine nere", "Passaggi obbligati", "Ognuno nemico dell'altro", "L'amore molesto", "Vite deragliate" e "Macimbù") prodotti finora dai corsisti nei laboratori di drammaturgia e scrittura creativa, guidati nel corso degli anni da Manlio Santanelli, Fortunato Calvino e Vincenzo Caputo, hanno riscosso successo in palcoscenico o sono stati insigniti di premi o sono stati pubblicati tra le Nuove Proposte di Drammaturgia. Gli elaborati realizzati durante i seminari di critica teatrale e cinematografica, ritenuti originali dal Consiglio di Master, sono apparsi in collane editoriali specifiche e nella "Rivista di letteratura teatrale" (www.italinemo.it). Testi come "L'opera che Troisi non ha scritto" e "Il mare sa aspettare", nati in seno al Master, si sono aggiudicati il Premio Concetta Barra-Isola di Procida e il Premio Annibale Ruccello-Castellammare di Stabia, nelle rispettive sezioni dell'Autore Esordiente, mentre il documentario dal titolo "Supereroi: il mestiere di salvare il mondo" è stato presentato in diverse manifestazioni. L'attività di formazione professionale prevede, inoltre, la collaborazione dei corsisti al Giornale del Master e in particolare a due progetti che, realizzati nel Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo federiciano, dialogano con una rete interuniversitaria: "Biblioteca digitale. Cultura della legalità e rappresentazioni della camorra" e "Carte d'autore online". Il titolo di studio del Master dà diritto al punteggio previsto dal MIUR per l'aggiornamento delle graduatorie della scuola.

