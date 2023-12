Napoli, in Sala Assoli «Il Sabato della Fotografia» di Pino Miraglia prosegue con Mario Spada

Proseguono in Sala Assoli gli appuntamenti con «Il Sabato della Fotografia», format di successo di Pino Miraglia che, sabato 16 dicembre a partire dalle ore 11.30, presenta l’incontro con il fotografo Mario Spada e gli autori-editori de «Ilfilodipartenope», Lina Marigliano e Alberto D'Angelo.

In questa occasione, sarà presentato «Vado mutando il mio corpo nella terra di un paesaggio», un progetto nato dalla scelta degli editori di realizzare un libro sull’autoritratto con Valerio Magrelli e Mario Spada.

L’incipit è una poesia minore di Paul Valery del 1924: da questa poesia, Valerio Magrelli prova a leggere i segni lasciati dal tempo sul suo viso in maniera ironica e irriverente: nasce così «Ritratto di un autoritratto». A fare da contraltare alla scrittura di Magrelli, gli editori e autori del progetto hanno scelto il lavoro fotografico di Mario Spada che ha raccontato il suo autoritratto in «Ritrarsi».

Le fotografie all’interno del libro non sono fotografie stampate ma fotografie conservate.

«Nello spazio di un libro due artisti si raccontano. Sono di spalle, non si vedono, non si ascoltano e non si parlano. Lo scrittore si autoritrae con le parole e attraverso esse evoca immagini. Il fotografo si autoritrae attraverso i suoi paesaggi per riflettersi».

Il prossimo appuntamento con il Sabato della Fotografia è previsto il 30 dicembre ore 11.30: al centro dell’evento, la presentazione del libro Terra nera - Identità e territorio vesuviano, di Pino Miraglia.