Napoli, il salotto artistico letterario di Tina Piccolo premia Tommaso Bianco e Sasa Trapanese

Il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo, riconosciuta da Accademie e Associazioni come l’“ambasciatrice della poesia nel mondo”, ha recentemente ospitato un evento memorabile condotto dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore responsabile del quotidiano online Occhio All’Artista Magazine. Durante l’incontro, si è parlato dell’amore per Napoli e per l’arte vera, celebrando con amore, passione e orgoglio gli artisti che hanno reso celebre la nostra città nel mondo.

Tra gli ospiti d’onore, il grande attore Tommaso Bianco, che ha portato e continua a portare Napoli nel mondo con la sua arte. Nell’intervista condotta dal giornalista Nappa, alla presenza della poetessa Tina Piccolo, è stata raccontata parte della sua carriera, suscitando emozioni profonde nel pubblico presente. Un altro momento di grande emozione è stato offerto dall’artista Sasa Trapanese, che ha letto in maniera straordinaria la poesia “San Genná” della poetessa Piccolo.

Entrambi gli artisti sono stati premiati dallo storico Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo e dal presidente dell’Accademia Universale Padre Pio per la Regione Campania e il presidente della gloriosa Accademia Internazionale Partenopea Federico II di Napoli il Commendatore Dott. Domenico Cannone. Il Dott. Cannone intervistato dal giornalista Nappa ha inoltre parlato delle attività delle gloriose Accademie e dei prestigiosi riconoscimenti ricevuti da ogni parte del mondo ed ha sottolineato il valore dei contributi artistici e culturali partenopei. Il commendatore nel corso della sua carriera ha ricevuto tante onorificenze e riconoscimenti ultimamente ha e ricevuto la nomina di Generale Maggiore dello Stato Pontificio.

La serata è stata accompagnata dalla sigla iniziale “Nu poc e Napule” cantata da Tony Iazzetta, che ha anche curato l’Angolo classico della canzone napoletana, emozionando il pubblico con la sua interpretazione appassionata di Napoli. Il poeta Ciro Perna ha donato un’opera e una poesia a Tony Iazzetta e a sua moglie Rosa, creando un momento di grande commozione. Non è mancato l’angolo della nostra ospite fissa, Nunzia Ferri, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale con la sua armonia e briosità.

La poetessa Tina Piccolo ha concluso l’evento con il suo bacio dedicato a tutti e con la poesia “Amami Adesso”, lasciando il pubblico con un messaggio di amore e bellezza.Il giornalista Nappa ha ringraziato i due grandi attori per la loro maestria, che ci rende orgogliosi di essere rappresentati nel mondo.

Ha sottolineato come il Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Piccolo, unico nel suo genere, da quarant’anni celebri e sottolinei le vere eccellenze partenopee attraverso l’arte, la cultura e lo spettacolo.

Questo evento ha dimostrato ancora una volta come Napoli, attraverso i suoi artisti, continui a brillare nel panorama culturale mondiale, celebrando la sua ricca tradizione e il suo talento senza pari.