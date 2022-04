Napoli, riapre San Pietro Martire: il 23 aprile visite straordinarie con Respiriamo Arte

Sabato 23 aprile dalle 10.30 alle 18 riapertura straordinaria a Napoli della chiesa di San Pietro Martire, la famosa chiesa a Porta di Massa, con visite guidate a cura dell'Associazione Culturale Respiriamo Arte.



Nel 1294 Carlo II d'Angiò ordina la costruzione di una Chiesa ed un Convento dedicati a San Pietro Martire. Il luogo dove fu fondato il Complesso era detto della “calcaria” perché nella zona allora, ricca di vicoli e assai vicina al mare, vi era una gran quantità di fornaci per la calce.



La Chiesa, oggi affidata alla Comunità di Sant'Egidio di Napoli, ha riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di restauro.



Grazie all'Associazione Culturale Respiriamo Arte, sabato 5 marzo, sarà possibile riscoprire la Chiesa; la visita guidata proporrà la storia di questo incantevole luogo, famoso nei secoli sia per la presenza di due pozzi da cui attingere acqua potabile, tra le più limpide e fresche della città, sia per le straordinarie opere d'arte che vi sono custodite.

- Visite Guidate: dalle ore 10:30 alle 17:30

- Dove: Piazza Ruggiero Bonghi, 80133 Napoli

- Info e prenotazione : respiriamoarte@gmail.com / 3314209045