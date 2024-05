Sorrento, la mostra “Ritratti di Made in Italy, arte e cultura da esportazione”

E. Marinella è lieta di annunciare la propria partecipazione alla rassegna “Ritratti di Made in Italy, arte e cultura da esportazione”, un evento straordinario che trasformerà Sorrento nella Capitale del Made in Italy per un intero anno. La presentazione della rassegna avverrà venerdì 31 maggio 2024 ore 10.30 al Salone degli Affreschi E.Marinella, in Via Riviera di Chiaia, 287.

Promossa dalla Fondazione Sorrento in collaborazione con il Comune di Sorrento, questa iniziativa mira a celebrare e promuovere l'eccellenza italiana attraverso una serie di eventi e mostre.

Intervengono Maurizio Marinella di E.Marinella, Massimo Coppola Sindaco della città di Sorrento, Alfonso Iaccarino amministratore delegato di Fondazione Sorrento, Mimma Sardella, curatrice delle mostre sul Made in Italy della Fondazione Sorrento.