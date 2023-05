Chaos e Cosmos, performance live dei due artisti Dario Gargiulo e Ciro D'Alessio

Venerdì 19 maggio, dalle 18 alle 22, presso Spazio 57, in Via Chiatamone , performance live di Dario Gargiulo e Ciro D'Alessio: i due artisti lavoreranno in galleria a due opere proprie, microscultura in argento e pittura impressionista-informale, mettendo in scena la dialettica di Chaos e Cosmos, creazione e dissoluzione delle forme, metafora della vita e delle dinamiche essenziali della realtà, tema della mostra in corso. Occasione esclusiva e informale per confrontarsi, chiacchierare e vedere all'opera i due artisti nel cuore di Napoli.